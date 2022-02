De politie heeft zondagavond in Amsterdam een 27-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling. Zijn advocaat bevestigt tegenover Shownieuws dat het gaat om Lil Kleine. De politie begint maandagochtend met een onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De rapper blijft in ieder geval tot die tijd op het bureau.

De politie kreeg zondag een melding over een mishandeling aan de Prinsengracht. De verdachte was vervolgens in de auto gestapt en weggereden. Toen de auto van de verdachte gezien werd op de Stadhouderskade in Amsterdam, is een 27-jarige Amsterdammer aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Juicekanaal Life of Yvonne deelde eerder op de avond mogelijke beelden van het incident. In de video zou te zien zijn dat de rapper zijn verloofde Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto trekt en mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Het is niet bekend of het in de video daadwerkelijk om het koppel gaat en wanneer deze beelden zijn gemaakt.

Het management van Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, zegt tegen Shownieuws de via sociale media verspreide beelden te hebben gezien. "Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten."

Vorige zomer werd al onderzoek gedaan naar een incident tussen Lil Kleine en Vaes. De rapper zou zijn verloofde op het Spaanse eiland Ibiza hebben geslagen, maar beiden ontkenden dat er sprake was van fysiek geweld.

Rechtbank legde taakstraf op vanwege mishandeling

Lil Kleine werd eerder deze week nog veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens de mishandeling van een man in 2019. Hij mishandelde samen met Arnold H. en Peter S. een 28-jarige man in een uitgaansgelegenheid aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De rechtbank omschreef het als "zinloos uitgaansgeweld".

De rapper zegt dat hij onschuldig is en ging in hoger beroep. Hij verklaarde bij de politie dat hij het slachtoffer aansprak, omdat die tegen Vaes was aan gelopen. De man heeft daar volgens de rapper "denigrerend en arrogant" op gereageerd. Lil Kleine zei hem niet te hebben aangeraakt en "niets strafbaars" te hebben gedaan.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.