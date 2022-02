Leontine Borsato heeft na 3,5 maand mediapauze weer een bericht op Instagram geplaatst. De oud-presentatrice laste deze pauze in toen haar partner Marco Borsato van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd.

"Zon, buitenlucht en vriendschap (oké, en een beetje wijn)! Dé ingrediënten voor een heerlijk weekend bij mijn vriendin in België", schrijft Leontine Borsato bij de foto, waarop ze met een vriendin staat.

Half december deed een 22-jarige vrouw aangifte bij de politie. Volgens haar is ze op haar vijftiende door Marco Borsato misbruikt. Het misbruik duurde volgens de vrouw van 2014 tot 2019. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten de zaak te onderzoeken.

In het YouTube-programma BOOS volgden meer beschuldigingen aan het adres van de zanger van meerdere anonieme vrouwen. Zij vertelden dat Borsato in de hoedanigheid van coach voor de talentenjachten The voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers te hebben betast. Drie van hen waren destijds minderjarig.