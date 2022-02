Bridget Maasland heeft in haar jeugd diverse malen te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, vertelt ze zondag op Instagram.

De presentatrice vertelt in het bericht dat haar eerste ervaring op de basisschool was, toen ze negen jaar oud was. "Ik had een leraar bij wie ik vaak bij op schoot moest komen zitten, zodat hij mij een natte zoen kon geven als ik iets goed had gemaakt", aldus Maasland.

"Op een dag moest ik van de leraar in het midden van de kring, tijdens het wekelijkse kringgesprek, op mijn rug op de grond gaan liggen, zodat hij met zijn te dikke lijf en bilspleet tonende vieze jeans op mij kon zitten, om met zijn knieën mijn spierballen te rollen."

"Bij elke spierbalrol kwam zijn geslacht richting mijn hoofd", vertelt de RTL Boulevard-presentatrice. "Verzetten tegen dit logge lijf terwijl hij mij in de houdgreep had, had geen zin." Omdat de school niet ingreep en de politie de "handen ervan aftrok", besloten Maaslands ouders om hun dochter naar een andere school te sturen.

'Voor het leven getekend'

Tijdens haar modellenwerk kreeg de presentatrice weer te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Op mijn veertiende heb ik tijdens een modellenklus in Warschau hier ook mee te maken gehad. Daar is de opdrachtgever zelfs mijn slaapkamer ingekomen, is hij bij mij op bed komen zitten en heeft hij mij over mijn lijf gestreeld."

"Ik deed alsof ik sliep, waardoor hij gelukkig is gestopt", aldus Maasland. "Ik snap nu pas hoe ik hierdoor voor het leven ben getekend."