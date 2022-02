Ben Affleck heeft een video voor Jennifer Lopez opgenomen op de muziek van haar nummer On My Way. De video was een vervroegd valentijnscadeau voor de zangeres, meldt ze in haar nieuwsbrief.

"Als ik naar de video kijk, denk ik aan de weg die ware liefde aflegt, de onverwachte wendingen en dat wanneer de liefde echt is, het inderdaad voor altijd kan zijn", schrijft de zangeres.

In de vier minuten durende video zijn diverse foto's van het stel te zien tijdens hun eerste relatie, die duurde van 2002 tot 2004, en hun tweede relatie, die in de lente van 2021 begon.

Lopez en Affleck waren tijdens hun eerste relatie al verloofd, maar verbraken de verloving vanwege de enorme media-aandacht. Lopez trouwde hierna met de zanger Marc Anthony, met wie ze twee kinderen kreeg. Hierna was de actrice verloofd met voormalig honkballer Álex Rodríguez.

Affleck was getrouwd met actrice Jennifer Garner, met wie hij drie kinderen kreeg. Hierna had hij een relatie met actrice Ana de Armas.