Glennis Grace is zaterdagavond met haar vijftienjarige zoon aangehouden na een gevecht in een supermarkt in Amsterdam, laat haar advocaat aan De Telegraaf weten.

Samen met een 27-jarige man worden ze verdacht van bedreiging, mishandeling en vernieling, meldt de politie Amsterdam aan de krant.

Meerdere medewerkers van een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat zouden zaterdagavond zijn bedreigd en mishandeld.

Winkelbezoekers die het zagen gebeuren, vertellen aan De Telegraaf dat het uit de hand liep: "Medewerkers werden geschopt en geslagen en een van hen had zelfs een bloedneus."

De zoon van Grace zou eerder op de dag de winkel zijn uitgezet toen hij rokend binnenkwam. Daarbij zou hij het personeel hebben aangevallen en bedreigd.

De politie doet nog onderzoek naar het incident.