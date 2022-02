Tino Martin en zijn vriendin Kimberley Kruiter zijn sterker uit de lockdown gekomen. Dat vertelt de zanger in gesprek met RTL Boulevard.

"De lockdown was de ultieme test, maar we hebben het erg leuk met elkaar gehad." De optredens van de zanger vielen weg en ook de werkzaamheden van Kruiter kwamen stil te liggen. In plaats van bij de pakken neerzitten, gingen de twee samen veel op reis. "We hebben niet eens ruzie gehad."

De zanger en zijn vriendin zetten in 2019 na drie jaar een punt achter een relatie. De koek was toch niet helemaal op, want een jaar later was het stel weer samen.