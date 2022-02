De Britse zangeres Charli XCX heeft besloten voorlopig te stoppen met sociale media. De 29-jarige artieste heeft naar eigen zeggen de laatste tijd voornamelijk negatieve reacties gekregen op onder meer haar muziek en daar heeft ze veel last van.

"Ik heb momenteel het gevoel dat ik niets goed kan doen. Ik weet dat sociale media niet per se de plek zijn voor vriendelijkheid en positiviteit, maar over het algemeen heb ik me altijd best wel veilig bij jullie gevoeld", schrijft de I Love It-zangeres.

In de afgelopen periode is dat gevoel veranderd. "Het valt me de laatste tijd op dat een aantal mensen best wel boos op me is." Die boosheid zou het gevolg zijn van onder meer haar liedjes en de dingen die ze zegt en doet.

Charli XCX worstelt de laatste maanden met mentale problemen en kan daardoor momenteel niet goed omgaan met dergelijke berichten. Om die reden zal ze zelf niet meer posten en iemand anders dat voor haar laten doen.