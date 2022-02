Green Day-frontman Billie Joe Armstrong heeft zijn gestolen auto na een paar dagen weer terug. De zanger deelt op Instagram dat zijn klassieke Chevrolet Nova uit 1962 terecht is.

Armstrong vroeg zijn volgers op sociale media eerder deze week nog om hulp en om tips naar de politie van Costa Mesa in de Amerikaanse staat Californië te sturen.

Of die tips hebben geholpen de auto vinden, deelt de zanger niet, maar hij is blij dat hij is gevonden. "Mijn auto is gevonden. Het was een vals alarm, het bleek dat ik was vergeten waar ik hem had geparkeerd. Grapje! De waarheid is dat de dief hem ergens heeft geparkeerd."

De auto heeft geen beschadigingen opgelopen. "Iedereen die heeft meegezocht naar mijn Chevy: bedankt."