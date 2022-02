Rapper Eve is moeder geworden van een zoon. De Amerikaanse artiest laat op Instagram weten dat ze op 1 februari is bevallen van haar eerste kind.

"Wilde Wolf Fife Alexander Somers Cooper", somt ze zijn namen op bij een foto van de baby in zijn wieg. "Woorden kunnen dit gevoel niet omschrijven."

Eve, bekend van hits als Who's That Girl en Tambourine, kreeg haar zoon met zakenman Maximillion Cooper. De twee ontmoetten elkaar in 2010 tijdens de Gumball 3000-rally, het motorevenement dat werd opgericht door Cooper. Vier jaar later stapte het stel op Ibiza in het huwelijksbootje. Eve is al stiefmoeder van Coopers vier tienerkinderen.