Rapper Ye (voorheen bekend als Kanye West) heeft geëist dat Billie Eilish haar excuses aanbiedt aan Travis Scott. De zangeres kwam eerder deze week in het nieuws, omdat ze een concert kort stillegde om een fan met ademnood te helpen. Volgens Ye beledigde ze Scott hierbij.

Eilish onderbrak haar concert in de Amerikaanse stad Atlanta nadat een fan ademhalingsproblemen had gekregen. De zangeres zei dat ze zou wachten tot iedereen weer in orde was, voordat ze verder zou gaan met haar optreden. Enkele Amerikaanse media interpreteerden deze opmerking als een aanval op Scott. Vorig jaar kwamen tien mensen om het leven tijdens een concert van Scott op het festival Astroworld doordat ze in de verdrukking raakten.

Ye sloot zich aan bij deze media. "Kom op Billie, we houden van je. Bied je excuses aan Travis aan en de families van de mensen die om het leven zijn gekomen", schrijft Ye in een inmiddels verwijderde Instagram-post. "Het was niemands bedoeling dat dit gebeurde. Trav had geen idee wat er zich afspeelde toen hij op het podium stond en was diep geraakt door wat er gebeurd is."

Ye zegt in april samen met Scott naar Coachella te komen, maar dat zijn optreden alleen doorgaat als hij excuses krijgt van Eilish. De zangeres reageerde verbaasd op het bericht van Ye. "Ik heb letterlijk niks gezegd over Travis. Het enige dat ik deed was een fan helpen", aldus Eilish.