Lil Kleine is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens de mishandeling van een man in 2019. De rechter bestempelde het gedrag van de rapper vrijdag als "zinloos uitgaansgeweld". Lil Kleine heeft direct laten weten in hoger beroep te gaan.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, is schuldig bevonden aan het samen met Arnold H. en Peter S. mishandelen van het slachtoffer in een uitgaansgelegenheid op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het 28-jarige slachtoffer werd door drie mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt of geslagen.

H. is eveneens veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. S. moet een maand de gevangenis in omdat hij eerder is veroordeeld voor geweldpleging.

Tijdens de vorige zitting, waarbij deze strafeis bekend werd gemaakt, werden ook camerabeelden getoond waarop de mishandeling te zien was. Volgens de artiest heeft hij slechts zijn voet opgetild en heeft hij het slachtoffer niet geraakt.

De officier van justitie sprak twee weken geleden van "geweld dat niet te rechtvaardigen valt". Het Openbaar Ministerie (OM) eiste naast een taakstraf van 120 uur ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken, maar met dat laatste ging de rechter niet mee.

Rapper maakte zich eerder schuldig aan geweld

Lil Kleine is eerder in aanraking gekomen met politie en justitie. Hij maakte zich volgens de rechter in het verleden schuldig aan mishandeling, openlijk geweld en winkeldiefstallen. Dit is al wel een geruime tijd geleden.

De rapper, bekend van hits als Drank & Drugs, Loterij en Krantenwijk, was in de zomer van 2021 onderwerp van onderzoek na een incident met zijn verloofde Jaimie Vaes op het Spaanse eiland Ibiza. Daarbij zou Lil Kleine zijn partner geslagen hebben, maar beiden hebben gezegd dat er geen sprake is geweest van fysiek geweld.