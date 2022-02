Vakantieparkondernemer Peter Gillis, bekend uit de realityserie Massa is Kassa, vindt dat hij eigenlijk in de Quote 500 zou moeten staan. De 59-jarige Brabander zegt in gesprek met Playboy dat zijn vermogen groter is dan het zakenblad meldt.

Volgens Quote telt het vermogen van Gillis 85 miljoen euro, terwijl de ondernemer zelf zegt dat dit rond de 250 miljoen euro ligt. Daarmee zou hij een plek in de lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders moeten hebben.

"Ik heb vier of vijf keer in de Quote gestaan. Ik was altijd dikke vrienden met de redacteuren. Een paar jaar geleden kwam er een vervelende journalist bij en die schrijft je helemaal kapot", zegt Gillis.

De ondernemer denkt dat hij om deze reden geen plek in de Quote 500 heeft. "Ik ben twee jaar geleden met een accountant op de redactie geweest en heb alle stukken overlegd die ze nodig hebben om mijn vermogen uit te rekenen. Iedere idioot kan zien dat ik meer waard ben dan dat zij zeggen. Ik heb me mijn hele leven kapotgewerkt om zover te komen, snap je? Dan wil je ook met respect behandeld worden, maar respect kennen ze daar niet. Ik hoor gewoon in de Quote 500. Punt."

Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, laat aan NU.nl weten dat Gillis "bij lange na niet genoeg geld heeft om mee te spelen in de Champions League van de Nederlandse ondernemers". Van Riessen zegt dat Gillis de waarde van zijn parken veel hoger inschat dan werkelijk het geval is.

Om in de Quote 500 te komen moet een ondernemer minstens een vermogen van 110 miljoen euro hebben. "Zodra wij het idee hebben dat hij deze ondergrens haalt, dan zij wij de eersten om hem te verwelkomen."