Quentin Tarantino en zijn echtgenote Daniella Pick worden binnenkort voor de tweede keer ouders. Een woordvoerder van de regisseur heeft het nieuws donderdag aan E Online bevestigd.

Het stel is al de ouders van zoon Leo, die eind deze maand twee jaar oud wordt. In een gesprek met Jimmy Kimmel grapte Tarantino nog over de naam van het jongetje.

"We hadden hem bijna een andere naam gegeven, omdat mensen zouden aannemen dat ik hem naar Leonardo DiCaprio had vernoemd. Dat is op zich geen ramp, maar hij is vernoemd naar de opa van mijn vrouw", aldus Tarantino.

Het gezin woont sinds twee jaar in Israël, waar Pick vandaan komt. Het idee was eigenlijk dat ze zouden wisselen tussen Tel Aviv en Los Angeles, maar door de coronapandemie veranderde dat plan.

In 2018 trouwde de 58-jarige Tarantino met de twintig jaar jongere Pick. De twee kenden elkaar toen al jaren; de regisseur was in Israël om zijn film Inglourious Basterds te promoten toen hij in 2009 Pick tegenkwam.