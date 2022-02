Loretta Schrijver heeft afscheid moeten nemen van haar geliefde hond Flip. De presentatrice nam het huisdier altijd mee naar de opnames van Koffietijd. Het programma deelt nu een in memoriam op Instagram.

Flip was geliefd bij fans van het televisieprogramma: op beeld was hij regelmatig in de achtergrond te zien en hij onderbrak nog weleens interviews omdat hij op schoot sprong.

"Een droevig berichtje helaas. Flip is gisteravond ingeslapen. Ik ben heel verdrietig, maar hij heeft geen pijn meer", aldus Schrijver in een reactie aan Shownieuws.

Ook Schrijvers collega en goede vriendin Quinty Trustfull is verdrietig. "Onze lieve Flip. Oh, wat ga ik je missen."

Voor de presentatrice was Flip een belangrijke steun en toeverlaat, zeker in de periode die net haar achter haar ligt. Bij Schrijver werd darmkanker geconstateerd en lange tijd volgde ze een zwaar ziekenhuistraject. In januari kon ze weer aan het werk.