Jodie Whittaker is in verwachting van een tweede kindje. De Doctor Who-actrice maakte dit dinsdagavond bekend op de rode loper van de BRIT Awards.

De 39-jarige Whittaker, die gekleed was in een oranje en crèmekleurige jurk, maakte het nieuws bekend door haar hand op haar buik te leggen voor het oog van de fotografen.

De actrice speelt momenteel de rol van de Doctor in Doctor Who, maar maakte vorig jaar al bekend het stokje eind 2022 door te geven. Whittaker speelt sinds 2017 de hoofdrol in de langstlopende sciencefictionserie ter wereld, die in 1963 begon. Ze is de eerste vrouwelijke Doctor.

Whittaker is sinds 2008 getrouwd met Christian Contreras. Samen hebben ze een zesjarige dochter. Haar naam is nooit bekendgemaakt.