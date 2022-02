Katy Perry ontkent dat zij en haar verloofde Orlando Bloom al in het geheim getrouwd zouden zijn. Het gerucht ging dat de zangeres en de acteur elkaar na drie jaar verloving het jawoord hebben gegeven, maar dat is volgens haar niet het geval.

"We zijn nog steeds bezig met een locatie", zei de 37-jarige Perry woensdag in een interview in het Australische radioprogramma The Kyle and Jackie O Show.

De coronacrisis maakt het er volgens de Amerikaanse ook niet makkelijker op. "Iedere paar maanden is er weer een nieuwe variant, en weer een nieuwe variant en weer een nieuwe variant..." Als de pandemie voorbij is, dan is het volgens de zangeres wel tijd om te feesten.

Het stel leerde elkaar kennen tijdens de uitreiking van de Golden Globes in 2016. Een jaar later gingen ze uit elkaar, om daarna toch weer bij elkaar te komen. Ze verloofden zich op Valentijnsdag 2019. In augustus 2020 werd hun dochtertje Daisy geboren.

Perry was eerder getrouwd met komiek Russell Brand, Bloom scheidde in 2013 van model Miranda Kerr.