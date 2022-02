Will Arnett, bekend van series als BoJack Horseman, had veel verdriet van zijn scheiding met actrice Amy Poehler, vertelt hij dinsdag in gesprek met The Guardian. Het dieptepunt ervoer de 51-jarige acteur tijdens de opnames van de serie Arrested Development, toen hij een grote huilbui kreeg tijdens een rit naar de filmset.

De scheiding van Arnett en de vijftigjarige Poehler gebeurde rond de tijd dat het vierde seizoen van de comedyserie werd opgenomen, zeven jaar na de derde reeks. Hoewel de acteur heel veel zin had om zijn collega's weer te zien, ervoer hij de opnames naar eigen zeggen als ondraaglijk.

"Het was zo wreed. Ik reed een keer naar de set en moest mijn auto aan de kant van de weg zetten. Ik heb een uur lang gehuild."

Arnett vond ook alle media-aandacht voor de scheiding lastig. "Mensen hebben het over je alsof ze je heel goed kennen en bespreken je relatie alsof ze weten wat er precies gaande is. Dat is zo vreemd. Dan zie je dat een journalist schrijft: 'Ik ben team Amy'. Waar heb je het over, joh? Dit is een scheiding, het gaat om een gezin. Het is geen spelletje."

De acteur vertelt dat hij nog steeds een goede band heeft met de Parks and Recreation-actrice, met wie hij in 2003 trouwde en zoons Archie (13) en Abel (11) kreeg. "Mijn kinderen hebben er maar geluk mee dat Amy hun moeder is. En ik heb het geluk dat we zo'n groot deel van elkaars leven uitmaken, nog meer dan een paar jaar geleden."