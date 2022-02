Een klassieke auto en twee elektrische gitaren van Billie Joe Armstrong zijn gestolen. Dat meldt de Green Day-zanger op Instagram, waar hij meerdere foto's van zijn auto heeft gedeeld en mensen vraagt tips aan de politie in de Amerikaanse stad Costa Mesa door te geven.

"Mijn auto is gestolen", schrijft Armstrong in het bericht. Het gaat om een Chevrolet Nova uit 1962. "Deze auto gaat ons na aan het hart en is al meer dan dertig jaar in het bezit van de GD-familie."

Niet alleen de auto en twee elektrische gitaren, maar ook een versterker is meegenomen. Ze zijn waarschijnlijk tussen vrijdagavond en zaterdagochtend gestolen, meldt People op basis van de plaatselijke politie. De dief of dieven zijn nog niet geïdentificeerd.