Jennifer Lopez laat in de romantische comedy Marry Me gevoelens zien die ze normaal gesproken zorgvuldig verborgen houdt voor het publiek. De actrice en zangeres laat normaal niet aan de buitenwereld blijken als het niet goed gaat en vond het moeilijk deze kwetsbare momenten in de film wel te tonen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik denk dat ik dit zo lastig vond, omdat ik deze delen van mezelf altijd probeer te verbergen. Ik wil juist dat mensen denken dat het goed met me gaat. Ik treed gewoon op en ik doe interviews en niemand zal weten hoe ik me echt voel", vertelt de actrice.

Lopez denkt dat het een extra grote uitdaging is dat haar personage, popster Kat Valdez, een vergelijkbaar leven heeft met dat van haar. "Het idee van de film was ook om op een authentieke manier te laten zien hoe het leven van een popster eruitziet, zowel voor als achter de schermen en in zijn of haar persoonlijke leven."

Het personage van Lopez werkt in het begin van de film toe naar een groot concert met haar verloofde Bastian (gespeeld door de Colombiaanse artiest Maluma). Tijdens het evenement zouden de twee elkaar het jawoord geven, totdat Valdez er, als de show al bezig is, achter komt dat haar geliefde is vreemdgegaan. Ze besluit op dat moment een wiskundeleraar uit het publiek (Owen Wilson) op het podium ten huwelijk te vragen.

'Moest laten zien hoe ik me soms echt voel'

Lopez verwijst naar een scène waarin haar personage na het huwelijksconcert alleen in haar hotelkamer in tranen uitbarst. "Ze wordt voor het oog van de wereld vernederd, terwijl ze dacht dat het de mooiste avond van haar leven zou worden", zegt de actrice.

"Ze komt met een gebroken hart thuis en huilt terwijl ze op televisie belachelijk gemaakt wordt. Ik vond het moeilijk om dit soort scènes te spelen en gevoelens, die ik normaal niet laat zien, in het openbaar de vrije loop te laten."

"In de film moest ik juist laten zien hoe ik me echt voel op de moeilijke momenten die ik ook in mijn eigen leven heb meegemaakt. Ik moest mezelf eraan blijven herinneren dat het oké was om deze gevoelens er op de set uit te gooien."

Lopez, die zelf een aantal publieke scheidingen heeft doorstaan en wiens liefdesleven nog altijd een favoriet onderwerp is van de roddelbladen, benadrukt dat de film niet alleen de moeilijke kanten van het bestaan als artiest laat zien.

"Er zitten mooie momenten in die laten zien hoe alleen je je als entertainer kunt voelen, maar tegelijkertijd zie je ook de dankbaarheid voor het leven die je als artiest hebt en de mogelijkheid om te kunnen doen waar je van houdt."