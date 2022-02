Een 28-jarige man is dinsdag door de politierechter in Almelo veroordeeld tot een celstraf van twee maanden na een inbraak in het huis van Wibi Soerjadi, zo meldt Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder op Twitter. De pianist was zelf aanwezig bij de rechtszaak.

De man werd veroordeeld wegens heling van diverse spullen die uit het huis van Soerjadi werden ontvreemd. Hij wordt ook verdacht van inbraak, maar daarvoor volgt later een aparte rechtszaak.

De inbraak vond plaats in maart 2020, toen de pianist in Disneyland Paris zijn vijftigste verjaardag vierde. Televisies, schilderijen, kleding, zonnebrillen, laptops en een kluis werden weggehaald en meegenomen met de paardenwagen die Soerjadi thuis had staan.

In november werden al vijf verdachten in de zaak veroordeeld voor heling. De hoogste straf die daarbij werd opgelegd, was een celstraf van zes weken waarvan drie voorwaardelijk.