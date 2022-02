Seks hoeft zeker niet het belangrijkst te zijn in een relatie. Die les probeert Bobbi Eden mee te geven aan deelnemers van het tweede seizoen van Sex Tape, waarin ze koppels begeleidt die hun relatie en seksleven onder de loep nemen.

"Een relatie gaat niet alleen over seks, maar ook over intimiteit en hoe je als koppel met elkaar omgaat", zegt Eden tegen NU.nl.

"Seks hoeft niet altijd op één te staan, zoals sommigen denken. Bij de een is dat wel zo, maar bij de ander niet. En als stellen met dit 'probleem' komen, kun je het ook anders benaderen door te vragen: wat zijn de belangrijkste dingen in jouw relatie, wat wil je samen met die ander bereiken?"

Zelf is ze van mening dat je als koppel altijd moet blijven communiceren. "Ga niet op alle slakken zout leggen. Als je voelt dat het even niet lekker gaat, hoef je dat ook niet altijd op jezelf te betrekken. Het kan ook zijn dat de ander even niet lekker in z'n vel zit. En een keer een paar maanden geen seks hoeft ook geen ramp te zijn, maar je moet wel blijven praten met elkaar en niet meteen denken dat de ander je niet meer wil."

'Soms raken mensen elkaar even kwijt'

Stellen doen om uiteenlopende redenen mee, vertelt Eden, die het programma samen met relatiedeskundige Jeremy Heshof presenteert. "Sommige stellen zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt. Als ze dan een filmpje terugzien (alle stellen die meedoen filmen een week lang hun (seks)leven en kijken daar vervolgens samen naar in het programma, red.) van hoe ze met elkaar omgaan, komen ze soms tot de conclusie dat ze als broer en zus leven. Ze vergeten waarom ze ooit verliefd zijn geworden. Maar er zijn ook deelnemers die schaamte ervaren over hoe het er daar beneden uitziet en anderen willen weer iets nieuws leren, zoals tantra."

Met dat laatste heeft Eden persoonlijk weinig. "Het moet denk ik gewoon bij je passen, maar voor mij is het een ver-van-m'n-bedshow. En daar ben ik ook gewoon eerlijk over tegenover de kandidaten, want het betekent niet dat ik anderen erom veroordeel. Ik vind het wel interessant om er meer over te leren, maar ik moet er soms ook heel hard om lachen. Dan zeg ik: 'Hè wat, jullie raken elkaars vinger aan en dan kom je klaar?' Meestal lachen ze dan heel hard met me mee."

Eden hoopt de deelnemers meer inzicht in hun relatie te geven. "Voor sommigen is het heel confronterend om te zien hoe ze met elkaar omgaan. Ik vraag soms ook heel direct: waarom zijn jullie eigenlijk bij elkaar? Dat is niet altijd leuk, maar het kan wel een eyeopener zijn."

Sex Tape is vanaf 11 februari wekelijks te zien op discovery+. Aan enkele afleveringen doen bekende koppels mee. Zo zijn YouTuber Vonneke Bonneke en haar vriend Davinio te zien in de eerste aflevering en doen ook Christina Curry en haar vriend Kevin mee.