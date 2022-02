De opa en oom van zangeres Sieneke, die werden verdacht van het telen en voorhanden hebben van hennepplanten en diefstal van elektriciteit en gas, zijn op al deze punten vrijgesproken. Dat bevestigt een persrechter van de rechtbank Gelderland.

De opa woonde op het terrein waar de loods staat waarin de hennepplanten zijn gevonden. Hij had vrije toegang tot het hele perceel "en dus ook de loods" waarin de hennep zich bevond, meldt de persrechter.

Maar dat is volgens de rechter onvoldoende om ervan uit te kunnen gaan dat hij wetenschap had van de kwekerij. "Er is niets wat hem er verder aan linkt, hij is nooit door getuigen gezien bijvoorbeeld." Daarnaast is er geen bewijs dat laat zien dat hij er weet van had dat er illegaal stroom werd afgetapt.

Ook de oom van Sieneke, de eigenaar van de loods, is vrijgesproken. Voor hem geldt dat hij weliswaar eigenaar was van de loods en de directeur van het bedrijf dat activiteiten ontplooide op het terrein waar ook de loods stond. Maar er is geen bewijs dat hij wist van de hennepkwekerij of dat hij betrokken was bij de diefstal van stroom en gas.

"Voor hem geldt: het zijn van de eigenaar van het pand of de loods waarin de kwekerij zit, maakt je nog geen dader", aldus de persrechter.