Wibi Soerjadi viert in 2020 zijn vijftigste verjaardag in Disneyland Parijs als hij slachtoffer wordt van een inbraak. Uit zijn villa in het Twentse Diepenheim stelen meerdere mannen onder andere televisies, beddengoed en een paardenwagen. De pianist is er kapot van en ziet hoe in 2021 een deel van de groep veroordeeld wordt tot diverse straffen. Dinsdag staat wederom een verdachte voor de rechter. Hoe verging het zijn voorgangers?

Drie televisies, schilderijen, kleding, pennen, zonnebrillen, laptops en een kluis worden op 2 maart 2020 buitgemaakt uit het huis van Soerjadi en meegenomen op de paardenwagen die hij thuis heeft staan. Hij is zelf een weekend weg en bericht daar uitgebreid over op sociale media. Zo hebben de inbrekers waarschijnlijk kunnen zien dat de kust veilig was.

De gestolen kledingstukken zijn bij de verdachten thuis teruggevonden en de paardenwagen stond in de straat van de moeder van een van de verdachten. In totaal worden acht mannen als verdachte aangehouden, schrijft RTV Oost. Een van de verdachten heeft zijn rechtszaak uiteindelijk niet door zien gaan, omdat de rechter niet voldoende bewijs zag in zijn geval.

Zes van de verdachten staan in november 2021 voor de rechter. In het geval van twee van hen wordt betrokkenheid bij de inbraak niet bewezen geacht, maar zij zijn wel schuldig aan opzetheling (iets bezitten of verkopen en weten dat de waar is buitgemaakt bij een misdrijf). John L. krijgt een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk, en George H. een celstraf van een maand.

Drie anderen worden door de rechter veroordeeld voor schuldheling, wat het bezitten of verkopen van waar is waarbij wordt vermoed dat het is buitgemaakt bij een misdrijf. Jeffrey O. krijgt tachtig uur werkstraf, Gana A. een boete van 400 euro en Mahir S. een gevangenisstraf van twaalf dagen, waarvan drie onvoorwaardelijk.

Soerjadi heeft al laten weten teleurgesteld te zijn in de straffen die de eerdere verdachten hebben gekregen. Hij kampte met slaapproblemen en heeft overwogen te verhuizen omdat hij zich niet langer veilig voelde. Daar heeft hij uiteindelijk van afgezien.