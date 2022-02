Cristiano Ronaldo is de eerste persoon met 400 miljoen volgers op Instagram. Het enige account op het platform met meer volgers is dat van Instagram zelf (469 miljoen).

In september 2021 had de Portugese voetballer 237 miljoen volgers. Hierdoor was hij al de meest gevolgde man op het sociale medium. In een aantal maanden tijd is dat aantal exponentieel gegroeid.

Kylie Jenner staat tweede op de ranglijst met meer dan 308 miljoen volgers en Ronaldo's eeuwige rivaal Lionel Messi staat met 306 miljoen volgers op de derde plaats.

Ronaldo krijgt gemiddeld tien miljoen likes per post en volgt zelf slechts vijfhonderd mensen. De aanvaller van Manchester United vierde zondag zijn 37e verjaardag. Op Instagram bedankte hij zijn volgers voor alle felicitaties.