Geen familie is zo open over hun persoonlijke leven als de Kardashians, en dat komt de realitysterren soms duur te staan. Zoals bij de scheiding van Kim Kardashian en Ye, die zich vooral op sociale media lijkt af te spelen. De rapper is woedend over de regeling met betrekking tot de kinderen en Kardashian stoort zich ondertussen aan zijn uitingen. Wat is er aan de hand?

Kim Kardashian vraagt al in februari 2021 officieel een scheiding van Ye aan, maar een jaar later zijn de papieren nog altijd niet ondertekend. In eerste instantie is dat omdat de rapper, die ten tijde van zijn huwelijk met Kardashian nog door het leven ging als Kanye West, hoopt dat het toch nog goed komt. Inmiddels gaat het over de opvoeding van hun vier kinderen en de verdeling van de gemaakte gezamenlijke inkomsten, en dat wordt allemaal niet makkelijker gemaakt door het feit dat de twee slecht contact met elkaar onderhouden. Het contact zou zelfs een hele tijd via beveiligers van de rapper zijn verlopen.

Op 24 mei 2014 vieren Kardashian en Ye hun sprookjeshuwelijk. De rapper en de realityster zijn al jaren vrienden en Ye heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij zijn droomvrouw is. Als Kardashian nog getrouwd is met Kris Humphries, is de rapper al dol op haar en schrijft hij nummers over zijn wens met haar samen te zijn. Er volgen vier kinderen: dochters North en Chicago en zoons Saint en Psalm.

De rapper kampt met psychische problemen, zo wordt regelmatig duidelijk. Ye wordt opgenomen omdat hij met hallucinaties kampt en paranoïde is, en in 2019 wordt duidelijk dat hij een bipolaire stoornis heeft. Dat kan mogelijk ook de huidige online ruzies met Kardashian verklaren: de rapper heeft op momenten dat het niet zo goed met hem gaat de neiging mensen te beschuldigen van verschrikkelijke dingen. Zo zei hij in 2016 dat JAY-Z, met wie hij goed bevriend is, mensen zou hebben ingehuurd om hem te vermoorden.

Dat is een terugkerend thema bij Ye, al is het in de ruzie met Kardashian andersom. Zondag schrijft hij dat zijn bijna ex-vrouw hem ervan beticht moordenaars te hebben ingehuurd. Volgens de rapper is het gevaarlijk dergelijke dingen te zeggen, maar het is totaal niet duidelijk waar Ye die beschuldigingen op baseert.

Kim Kardashian en Ye in gelukkiger tijden. Kim Kardashian en Ye in gelukkiger tijden. Foto: ANP

De uitspraak volgt op een weekend vol online ruzie, dat begint met de woede van Ye over het feit dat zijn oudste dochter North gebruikmaakt van TikTok. De rapper vindt het niet prettig dat zijn achtjarige dochter een account heeft op het sociale medium en maakt daarom gebruik van een ander medium - Instagram - om zijn ongenoegen te uiten. "Aangezien dit mijn eerste scheiding is, hoor ik graag wat ik eraan kan doen dat mijn dochter zonder mijn toestemming op TikTok zit."

Kardashian laat het er niet bij zitten. Ook zij reageert op sociale media. "Kanye's constante aanvallen naar mij in interviews en op sociale media zijn een stuk slechter dan welke TikTok North ook zou maken. Als de belangrijkste verzorger van de kinderen doe ik keihard mijn best ze te beschermen en ze tegelijkertijd de ruimte te geven hun creativiteit te uiten onder toezicht van een ouder."

De ruzie eindigt daar niet mee, want Ye beschuldigt Kardashian ervan de kinderen bij hem weg te houden. Op zondagmiddag blijkt dat in ieder geval niet te kloppen: de rapper wordt met zijn vier kinderen gefotografeerd. Dat lijkt ook het moment dat hij besluit de ruzie stil te leggen. Alle berichten zijn inmiddels van sociale media verwijderd.