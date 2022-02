Het tweede kind van Kylie Jenner en Travis Scott is woensdag geboren, zo maakt de realityster in de nacht van zondag op maandag bekend. Op Instagram deelt ze een foto van een babyhandje.

Of dochter Stormi Webster (4) zus is geworden van een broertje of zusje is door haar ouders niet bekendgemaakt. De geboortedatum van het nieuwe kindje is opmerkelijk: Stormi werd vier jaar eerder één dag eerder geboren, op 1 februari.

Ook een naam van het tweede kindje is nog niet bekend gemaakt.

Anders dan bij de zwangerschap van oudste dochter Stormi, maakte Jenner dit keer zelf bekend dat ze in verwachting was van een tweede kindje. Bij haar eerste zwangerschap was de influencer amper buiten te vinden en weinig op de foto gezet.