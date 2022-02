Negin Mirsalehi is zwanger van een jongetje. Dit liet de influencer zaterdag weten op Instagram.

De 33-jarige Mirsalehi plaatste zaterdag een filmpje van een genderrevealparty, een feestje waarbij het geslacht van de baby aan gasten en de ouders in spe wordt bekendgemaakt.

Op het filmpje is te zien hoe Mirsalehi en haar verloofde Maurits Stibbe een confettikanon laten afgaan. Daaruit komt blauw gekleurde confetti.

De influencer liet in januari weten in verwachting te zijn. Ze zei dat haar verteld was "dat het heel moeilijk zou worden om zwanger te raken".