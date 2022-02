Kat Von D heeft zaterdagavond een inbreker op heterdaad betrapt, meldt entertainmentwebsite TMZ. De man is aangehouden.

De Amerikaanse realityster lag rond 22.00 uur te slapen toen ze merkte dat er iemand in haar huis was. Von D, die eigenlijk Katherine von Drachenberg heet, was alleen thuis met haar driejarige zoon.

Volgens TMZ liep de indringer met een zaklantaarn in haar huis. Von Drachenberg is het huis ontvlucht en heeft de alarmdiensten gebeld.

Volgens de politie was de indringer een man van rond de dertig jaar oud en was het niet duidelijk wat hij van plan was in het huis van de tatoeage-artiest. Hij vertelde na zijn aanhouding dat hij "het huis wilde kopen en van het toilet gebruik wilde maken". Von Drachenberg heeft onlangs haar huis te koop gezet voor zo'n 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro), wat breeduit in de pers is uitgemeten.

De man is aangehouden en wordt van inbraak beschuldigd. Het is niet duidelijk hoe hij het huis is binnengedrongen.