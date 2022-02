Het gaat weer beter met de zwangere Bibi Breijman, vertelt haar vriend Waylon tegen RTL Boulevard. De vlogger kampte met extreme misselijkheid.

Volgens Waylon mag zijn vriendin alles weer doen van de dokter. "Ze is alleen maar aan het genieten van de zwangerschap en dat heeft ze verdiend. Het is voor haar heel prettig. Dat is eerst niet helemaal gelukt, maar nu gaat het goed."

Breijman had, net als tijdens de zwangerschap van dochter Teddy, last van hyperemesis gravidarum (HG). Dit is een ernstige vorm van misselijkheid. Vanwege het vele overgeven, is er kans op uitdroging. Ze werd hiervoor opgenomen in het ziekenhuis en kreeg medicatie.

Het stel maakte eind oktober bekend opnieuw een kind te verwachten.