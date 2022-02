Liesbeth Kamerling kreeg een burn-out kort na haar deelname aan het RTL 5-programma Celebrity Pole Dancing in 2014. Dat vertelt de actrice in AD-magazine Mezza.

"Ik lag niet trillend in bed, wel huilend. Het gebeurde toen ik meedeed aan het paaldansprogramma Celebrity Pole Dancing", zo kijkt Kamerling terug. "Ik kreeg een longontsteking die niet overging en na drie keer een antibioticakuur was ik op. De burn-out gaf me de gelegenheid mijn leven op te schonen: ik wil en kan alleen nog doen waar ik blij van word."

Kamerling heeft zo haar manieren om te ontspannen. "Ontspannen is in de natuur zijn, in het vuur staren, dutjes doen", zegt ze. "Ik ben hoogsensitief maar heb ook prikkels nodig om geïnspireerd te blijven."