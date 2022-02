Martine Sandifort heeft haar complete theatertour Namasteetjes afgezegd. De comédienne kampt met een depressie, maakt ze zaterdag bekend op Instagram.

"Tot mijn grote spijt moet ik jullie melden dat ik, wegens ziekte, genoodzaakt ben mijn theatertournee dit verdere seizoen te cancelen. Ik zou mij in deze huidige cancelcultuur natuurlijk gemakkelijk kunnen verschuilen achter een 'overmacht door corona'-reden, maar dat voelt voor mij niet zuiver", legt Sandifort uit.

"Na mijn première in november volgde er een lockdown. Ik was toen al een tijd doodop, dus die lockdown kwam mij eerlijk gezegd niet zo slecht uit. Door toen ineens niet meer te spelen, werd al snel duidelijk dat het echt niet goed met me ging. Onder andere minstens een half jaar amper tot niet slapen en veel stress hebben helaas geleid tot een depressie."

Sandifort vindt het vervelend dat ze alle kaartenhouders moet teleurstellen. Ze wil haar voorstelling Namasteetjes nu in het volgende theaterseizoen spelen.