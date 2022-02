De mailbox van Diederik Jekel stroomt sinds hij op televisie vertelt dat hij voor vaccinatie is vol met mails, die vaak niet aardig van toon zijn. De wetenschapsjournalist vertelt in het AD-weekendmagazine Mezza ook bedreigd te zijn.

"In vergelijking met Marion Koopmans valt het mee. Maar sinds het moment dat ik op televisie vertelde waarom ik voor vaccineren ben, stroomt mijn mailbox vol", zegt Jekel. "Soms is het best moeilijk. Ik wil nog steeds graag dat iedereen ziet dat ik mijn best doe, zeg maar het stickertje van de juf."

Met name in RTL Boulevard laat Jekel met enige regelmaat zijn licht schijnen op de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Na zo'n uitzending krijgt hij vaak reacties. "Omdat de boodschap die ik verkondig soms niet zo leuk is. Bij de omikronvariant moest ik vertellen dat het een nóg besmettelijker virus is. Dat raakt mensen, en soms worden ze boos. Dan hoor ik: besef je wel dat ik door mijn spaargeld heen ben? Dat ik op het punt sta failliet te gaan?"

Ook Jekel heeft veel werk verloren sinds de pandemie. Zo zijn veel van zijn theatervoorstellingen geannuleerd. Wanneer mensen twijfelen aan zijn motieven en zeggen dat zijn "intenties niet goed" zijn of dat hij "een zakkenvuller" is, wordt Jekel boos. "Het is een vreselijk schijtvirus. Op de dag dat ik niet meer over corona hoef te praten, trek ik een heel dikke, dure fles champagne open. Tot die tijd moeten we met z'n allen naar oplossingen blijven zoeken en blijf ik de mensen informeren."