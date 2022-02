Sylvie Meis is vrijdag voor het eerst in het openbaar verschenen aan de zijde van haar man, de kunstenaar Niclas Castello. Het stel was samen in het New Yorkse Central Park voor de onthulling van een kunstwerk dat Castello heeft gemaakt.

Hoewel Castello en de Nederlandse presentatrice al sinds 2020 zijn getrouwd, waren ze nog niet eerder samen in het openbaar verschenen. Castello zou naar verluidt het liefst in de luwte opereren.

In een kort gesprek dat het stel bij de onthulling van het kunstwerk voerde met de pers, zeiden ze weinig op feestjes te verschijnen omdat ze "geen feesttypes" zijn.

Het kunstwerk, The Castello Cube, is een kniehoge kubus waarin 24-karaats goud is verwerkt. Het blok weegt 186 kilo en zou 10 miljoen euro hebben gekost.

Meis en Castello zijn sinds 2019 samen. De twee trouwden in zomer van 2020 in Florence.