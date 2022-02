Kim Kardashian wil haar dochter North de kans geven haar creativiteit te uiten op TikTok, zo schrijft ze vrijdag op Instagram in een bericht gericht aan haar ex Ye (voorheen Kanye West). In het bericht reageert zij op het ongenoegen van de rapper over het gezamenlijke TikTok-account van Kardashian en hun dochter.

Ye is niet blij dat zijn ex het toestaat dat hun achtjarige dochter actief is op TikTok. Op sociale media vroeg hij advies "wat hij hiertegen zou kunnen doen".

Kardashian laat nu weten dat "Kanye's voortdurende aanvallen op haar in interviews en op sociale media schadelijker zijn dan welke TikTok van North dan ook". "Als de ouder die het meest voor onze kinderen zorgt, doe ik mijn best om mijn dochter te beschermen. Maar ik wil haar ook de kans geven om haar creativiteit te uiten op TikTok, want dat brengt haar zoveel plezier."

Volgens de influencer is de scheiding "al moeilijk genoeg" voor hun kinderen. "Kanye's obsessie om ons publiekelijk te controleren en te manipuleren zorgt alleen maar voor meer pijn", schrijft de realityster.

"Ik wil niets liever dan een gezonde relatie met Kanye waarbij we allebei het beste aan onze kinderen kunnen geven. Het doet me verdriet dat hij dat onmogelijk maakt." Kardashian benadrukt dat ze er met hulp van hun advocaten alsnog uit hoopt te kunnen komen.

Kardashian en Ye trouwden in 2014 en hebben samen vier kinderen: Saint, North, Psalm en Chicago. In januari 2021 werd bekend dat Kardashian en Ye hadden besloten om na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar te gaan. De rapper is nu samen met model Julia Fox. Ook Kardashian lijkt inmiddels verder te zijn gegaan met haar leven: zij datet met komiek Pete Davidson.