James McAvoy is inderdaad getrouwd met zijn vriendin Lisa Liberati, vertelt de Atonement-acteur donderdag in gesprek met The Guardian. Het is de eerste keer dat McAvoy zijn huwelijk aan de media bevestigt.

De 42-jarige acteur wil "uit angst voor het creëren van tabloidvoer" geen verdere uitspraken over de bruiloft of zijn relatie doen. McAvoy liet in eerdere interviews al weten dat hij weinig kwijt wil over zijn privéleven.

In 2019 gingen er al geruchten dat het stel in het geheim getrouwd zou zijn. McAvoy kreeg in 2016 een relatie met Liberati toen hij midden in de scheiding van zijn vrouw Anne-Marie Duff zat. Hij was elf jaar samen met Duff.

De acteur ontmoette Liberati, die als productieassistent werkt, in Philadelphia op de filmset van Split.

Twee maanden nadat de scheiding rond was, plaatste het nieuwe stel foto's op sociale media ter ere van hun relatie.

McAvoy speelde tegenover Keira Knightley in Atonement, waarvoor hij genomineerd werd voor een Golden Globe. Hij won voor diezelfde film een Empire Award. Daarnaast speelde hij de rol van Professor Charles Xavier in meerdere delen van X-Men.