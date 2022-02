Voormalig olympisch schaatsster Annette Gerritsen is in verwachting, deelt ze vrijdag via Instagram. Ze heeft al een dochter van vier jaar en verwacht opnieuw een meisje.

De 36-jarige Gerritsen was vrijdagochtend te gast in Koffietijd, waar ze werd verrast met een rompertje voor haar aanstaande dochter. Op Instagram schrijft de schaatsster dat alles goed gaat en ze al over de helft van haar zwangerschap is.

In oktober 2017 werd Gerritsen moeder van dochter Abbey Johanna. Eind 2016 zette ze op 31-jarige leeftijd een punt achter haar schaatscarrière, nadat ze een knieblessure opliep bij een trainingskamp in Italië.

Gerritsen veroverde bij de Olympische Spelen van 2010 zilver op de 1.000 meter. Bij het WK sprint pakte ze zilver in 2011 en brons in 2008. Ook won de Ilpendamse bij de WK afstanden van 2008 brons op zowel de 500 als de 1.000 meter.