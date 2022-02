Als opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards inspecteert Elizabeth in 2001 haar troepen. De militairen zijn nabij Fallingbostel in opleiding voor inzet in Kosovo als vredeshandhavers in de door oorlog verscheurde regio.

Als opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards inspecteert Elizabeth in 2001 haar troepen. De militairen zijn nabij Fallingbostel in opleiding voor inzet in Kosovo als vredeshandhavers in de door oorlog verscheurde regio. Foto: ANP