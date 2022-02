Kellan Lutz en Brittany Gonzalez verwachten nog geen jaar na de geboorte van hun dochter opnieuw een kind. De Twilight-acteur maakte donderdag bekend dat zijn vrouw weer zwanger is.

Op Instagram deelde de 36-jarige Lutz een filmpje dat Gonzalez maakte. Daarin stuurt ze hem een agendaberichtje met daarin de uitgerekende datum.

Daarna zijn kort beelden van een echo te zien, evenals een familievideo waarin dochter Ashtyn, die eind deze maand één wordt, een truitje draagt met daarop de tekst 'grote zus'. "Twee jonger dan twee in 2022", schrijft Lutz bij het filmpje. "God is goed. Baby's zijn het best."

De acteur en zijn vrouw verloren twee jaar geleden na zes maanden zwangerschap hun eerste kindje.