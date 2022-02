Marco Bakker is al zo'n 45 jaar samen met Willeke van Ammelrooy, maar de verliefdheid is in die jaren niet minder geworden, vertelt de zanger donderdag in gesprek met De Telegraaf.

"Ik ben iedere dag nog stapelverliefd op haar", zegt Bakker, die volgende week zijn 84e verjaardag viert.

"We genieten samen van ons leven. We hebben het nodige meegemaakt en het is fijn om samen oud te worden. Ik kan geen dag meer zonder haar."

In 2008 werd er eierstokkanker ontdekt bij de 77-jarige actrice en een paar jaar geleden moest ze worden geopereerd aan haar hartklep. "Beide periodes hebben veel met ons gedaan", zegt Bakker. "Sterker nog, we zijn alsmaar dichter naar elkaar toe gegroeid."

Het stel, dat ruim dertig jaar getrouwd is, is onlangs verhuisd naar Margraten in Limburg. "Achteraf is het me reuze meegevallen", vertelt Van Ammelrooy, die aanvankelijk best moeite had met de verhuizing. "Het is een heerlijk huis met alleen maar weilanden om ons heen. We zijn intussen volledig ingeburgerd, al hebben we soms moeite met het Limburgs dialect."