Monique des Bouvrie heeft het huis dat zij en Jan jarenlang bewoonden en steeds opnieuw verbouwden te koop gezet. De onderneemster vindt het tijd voor de volgende stap, ruim een jaar na het overlijden van haar man. Dat zegt ze donderdag in gesprek met De Telegraaf.

Jan des Bouvrie overleed op 4 oktober 2020 in hun woning in Naarden. Monique heeft het gevoel dat hij nog altijd bij haar is, maar ze wil niet langer alleen wonen in het enorme huis. De woning en het bijbehorende landgoed van 22.000 vierkante meter zijn te koop gezet voor 10 miljoen euro.

"Het moment waarop ik straks voor het laatst die deur achter mij dichtsla, zal zeer emotioneel worden, denk ik", aldus Des Bouvrie, die het huis steeds opnieuw verbouwde met haar man. De interieurontwerpers gebruikten hun eigen woning om nieuwe ideeën uit te proberen, die dan bij klanten weer werden gebruikt.

In het huis groeiden de kinderen van Jan en hun gezamenlijke zoon en dochter op. Ook voor hen zal het moeilijk worden. "Dit is hun ouderlijk huis waarin ze zijn opgegroeid en daar zetten we straks geen voet meer binnen. Er liggen zo veel mooie herinneringen op deze fijne plek, maar ook heel bijzondere en trieste. Dit is bijvoorbeeld de plek waar Jan en ik onze laatste dagen samen hebben doorgebracht."

Des Bouvrie wil op zoek naar een woning in Amsterdam. Ook daar wil ze stevig aan het verbouwen en experimenteren slaan. "Een wat ouder pand om lekker het een en ander in te kunnen veranderen. Echt iets nieuws ontwikkelen, zoals ik ook in Naarden heb gedaan."