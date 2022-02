De politie heeft vier mannen aangehouden die in verband worden gebracht met de dood van Michael K. Williams, schrijft The New York Times. Een van hen wordt beschuldigd van het verkopen van de drugs die de acteur uiteindelijk fataal werden.

Williams, die vooral bekend is van series als The Wire en Boardwalk Empire, werd op 6 september op 54-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn appartement. Enkele weken later bleek uit de officiële autopsie dat hij overleed aan een overdosis drugs.

De federale aanklagers in New York zeggen dat een 39-jarige man uit het stadsdeel Brooklyn de drugs verkocht aan Williams. Hij zou op beveiligingscamera's te zien zijn. De man werd dinsdag gearresteerd in Puerto Rico. Zijn vermeende handlangers werden in New York opgepakt.

De vier kunnen celstraffen tot veertig jaar krijgen. De drugsverkoper kan daarbovenop nog eens twintig jaar extra krijgen omdat hij rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de dood van Williams.