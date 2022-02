Simon Cowell belooft vanaf nu een fietshelm te dragen als hij op zijn e-bike stapt. Vorige week had hij voor de tweede keer een ongeluk met een elektrische fiets. De producent en het jurylid liet aan de Britse krant Daily Mail weten dat het goed met hem gaat.

De 62-jarige Cowell werd in Londen op straat door de krant aangesproken. Op foto's is te zien dat zijn arm in het gips zit. "Ik ben oké. Ik voel me een stuk beter. Het gebeurde hier om de hoek", vertelt hij.

Toen de journalist van de krant Cowell confronteerde met het feit dat buurtgenoten hem op hoge snelheid door de straat hadden zien rijden, gaf Cowell toe dat hij "een beetje gek" is en dat hij de volgende keer beter zal opletten en een helm zal dragen.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Cowell met de elektrische fiets een ongeluk kreeg. In augustus 2020 brak de presentator zijn rug op meerdere plekken en moest hij zware operaties ondergaan om zijn ruggenwervel te herstellen.