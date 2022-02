Ellen Hoog en haar man Kelvin de Lang zijn in verwachting van hun tweede kind. Dat laat de 35-jarige oud-hockeyster woensdag weten op Instagram.

"Baby on the way", schrijft Hoog bij een foto samen met haar gezin en een foto van een echo.

Hoog en De Lang trouwden in de zomer van 2017 in Toscane. Ze zijn sinds 2013 samen. In maart 2019 werd hun dochter Bowie Mae geboren. "Ze is er!!!", schreef Hoog toen op Instagram. "En het gaat hartstikke goed met deze kleine troublemaker!"