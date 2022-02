Rihanna en A$AP Rocky kondigden dinsdag aan dat ze hun eerste kind verwachten. Zo zag de relatie tussen de muzikanten, die al tien jaar met elkaar bevriend zijn en op professioneel vlak vaak hebben samengewerkt, er door de jaren heen uit.

In 2012 maakt A$AP deel uit van Rihanna's remix van Cockiness (Love It). De twee brengen dit nummer ten gehore bij de uitreiking van de Video Music Awards. In datzelfde jaar krijgt de zangeres weer een relatie met haar ex Chris Brown.



In 2013 gaat A$AP Rocky met Rihanna op tournee als haar openingsact. De zangeres is in dat jaar ook te zien in de videoclip Fashion Killa, een single van zijn eerste studioalbum LONG.LIVE.A$AP.

285 A$AP Rocky - Fashion Killa (Explicit - Official Video)

In 2016 vindt ze de liefde bij rapper Drake, met wie de zangeres na haar relatiebreuk met Brown in 2009 ook al kort had gedatet. De twee werken samen aan de nummers Work en Too Good voordat ze hun relatie tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards bevestigen.

Drake en Rihanna bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards in 2016. Drake en Rihanna bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards in 2016. Foto: BrunoPress

Van 2017 tot begin 2020 is Rihanna samen met Toyota-erfgenaam Hassan Jameel. De zangeres deelt niet veel over deze relatie met de media.

In december 2019 ontstaan er geruchten over een mogelijke liefdesrelatie tussen Rihanna en A$AP Rocky. Dit gebeurt nadat ze samen op de rode loper zijn verschenen bij de uitreiking van de Fashion Awards in Londen.

Rihanna en A$AP Rocky bij de uitreiking van de Fashion Awards in Londen. Rihanna en A$AP Rocky bij de uitreiking van de Fashion Awards in Londen. Foto: BrunoPress

In augustus 2020 werken de artiesten samen om een nieuwe lijn van Fenty, het cosmeticamerk van Rihanna, te promoten. In december 2020 worden ze samen gezien in New York. Volgens bronnen hebben de muzikanten het erg gezellig samen, maar wil Rihanna de relatie nog geen label opplakken.

Later die maand blijkt dat hun relatie toch serieuze vormen aan begint te nemen. Rocky viert samen met de familie van Rihanna Kerst op Barbados.

In februari 2021 worden ze nogmaals samen in New York gezien. Dit keer tijdens het winkelen. In februari 2021 worden ze nogmaals samen in New York gezien. Dit keer tijdens het winkelen. Foto: BrunoPress

In mei 2021 bevestigt de rapper dat hij een relatie met Rihanna heeft. "Het is allemaal zoveel leuker als je weet dat iemand de ware is. Ik geloof dat je het gewoon voelt wanneer dat zo is. Zij is het helemaal voor mij", aldus de 33-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet.

Hij spreekt ook over hun kinderwens. "Als dat voor mij in de sterren geschreven staat, absoluut. Ik denk dat ik een heel goede, aanwezige en leuke vader zal zijn. Het vaderschap lijkt me geweldig."

In september 2021 verschijnen de muzikanten samen op de rode loper van het Met Gala in New York. In september 2021 verschijnen de muzikanten samen op de rode loper van het Met Gala in New York. Foto: Getty Images

In januari 2022 wordt bekend dat ze hun eerste kind verwachten. Rihanna is in New York gefotografeerd en daaruit blijkt is dat ze in verwachting is. Op de foto's draagt de zangeres een outfit waarbij haar buik ontbloot is.