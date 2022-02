Ernst Daniël Smid wordt komende zomer voor de zesde keer opa. Zijn dochter Coosje Smid kondigt op Instagram haar eerste zwangerschap aan.

"Nooit geweten dat ik met loslaten zo veel leven terug ging krijgen. Ik voel me bijzonder trots jullie te vertellen dat ik deze zomer voor het eerst mama zal worden", schrijft de 31-jarige zangeres.

Coosje deed in 2014 mee aan The voice of Holland. Haar moeder was toen net overleden en bij haar vader was recentelijk de ziekte van Parkinson geconstateerd. Vorige maand deed ze in het programma Better Than Ever haar verhaal over deze moeilijke periode.