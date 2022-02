Alec Baldwin heeft een schikking getroffen in de zaak rond een ruzie om een parkeerplaats. Volgens de New York Post hebben de advocaten van de acteur en de man die hij zou hebben aangevallen de rechtbank laten weten dat ze hebben geschikt. De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt.

De acteur werd begin 2019 aangeklaagd voor mishandeling omdat hij een man in New York zou hebben geduwd en geslagen. Baldwin verloor zijn geduld toen het vermeende slachtoffer zijn auto parkeerde op een plek waar de acteur op stond te wachten. Baldwin klaagde de man op zijn beurt aan voor laster omdat hij hem "slechts zachtjes had geduwd".

De juridische problemen van de acteur zijn nog niet voorbij: Baldwin is ook aangeklaagd voor het fatale schietincident op de set van de film Rust in oktober vorig jaar. Hij schoot tijdens de repetitie van een scène per ongeluk een cameravrouw dood met een wapen dat diende als rekwisiet. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De acteur zei dat hij niet wist dat het pistool geladen was.

Baldwin, die ook producent van de film was, is aangeklaagd voor onder meer nalatigheid.