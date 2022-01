Een 24-jarige man die verdacht wordt van een overval op Gordon wordt niet vervolgd. De zanger heeft er zelf voor gekozen de zaak niet meer voor de rechter te laten komen.

"In september 2020 heb ik aangifte gedaan van een strafbaar feit dat veel indruk op mij heeft gemaakt", zegt Gordon tegen RTL Boulevard.

"Maar inmiddels woon ik in Dubai, waar ik mij veilig voel en verder wil gaan met mijn leven. Mijn wens is om deze zaak achter mij te laten. Ik wil er niet meer mee worden geconfronteerd of in een strafzaak worden betrokken."

De Down the Road-presentator heeft overleg gehad met zijn advocaat, de officier van justitie en de advocaat van de verdachte en heeft zelf "uitdrukkelijk verzocht" om de zaak niet voor de rechter te laten komen. "In het belang van mijn privacy en de privacy van andere betrokkenen zal ik noch mijn advocaat verdere mededelingen doen over deze zaak."

Volgens het Openbaar Ministerie heeft er mediation plaatsgevonden, maar over de inhoud hiervan worden geen mededelingen gedaan.

In september 2020 werd Gordon in zijn eigen appartement beroofd. Twee indringers bonden hem vast en namen creditcards en sieraden mee. Toen de indringers met hun buit waren vertrokken, zou Gordon zichzelf hebben bevrijd en op straat alarm hebben geslagen. Beveiligers van een museum in Amsterdam-Zuid zouden hem te hulp zijn geschoten. De politie heeft een van de twee indringers kunnen arresteren.