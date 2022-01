Rihanna en haar vriend, rapper A$AP Rocky, verwachten samen hun eerste kind. De 33-jarige zangeres is in New York op de foto gezet, waarbij te zien is dat ze in verwachting is.

Op de foto's draagt Rihanna een outfit waarbij haar buik ontbloot is. Meerdere Amerikaanse media, waaronder TMZ en People, bevestigen de zwangerschap.

In mei 2021 bevestigde de rapper dat hij een relatie heeft met Rihanna. De geruchten over een relatie deden toen al ruim een jaar de ronde.

"Het is allemaal zoveel leuker als je weet dat iemand de ware is. Ik geloof dat je het gewoon voelt wanneer dat zo is. Zij is het helemaal voor mij", aldus de 33-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet.

Hij sprak toen ook over hun kinderwens. "Als dat voor mij in de sterren geschreven staat, absoluut. Ik denk dat ik een heel goede, aanwezige en leuke vader zal zijn. Het vaderschap lijkt me geweldig."