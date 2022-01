Roy Donders gaat bijna vier jaar na het faillissement van zijn kledingzaak in Tilburg weer kleding verkopen. De 'stylist van het Zuiden', die de afgelopen jaren vooral met zingen en televisie bezig was, lanceert op 1 maart een webshop met kleding "voor in en rondom huis".

"Van huispakken tot slofjes", schrijft de dertigjarige Donders maandag op Instagram.

"Ik ga weer doen waar ik goed in ben en wat ik enorm heb gemist. Ik ga weer terug de kleding in en heb megaveel zin om jullie weer te voorzien van heerlijke pakjes en vrijetijdskleding", schrijft Donders, die in het verleden vooral bekendstond om zijn huispakken. "Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik."

Donders werd in 2014 bekend door zijn realitysoap Roy Donders: Stylist van het Zuiden, waarin onder meer te zien was hoe hij zijn eigen huispakkenlijn ontwikkelde. Aanvankelijk werd dat een succes, maar eind 2018 moest hij zijn kledingwinkel sluiten.

Een van de oorzaken van het faillissement was volgens de ondernemer en zanger de verhuizing van de winkel van een buitenwijk naar het Tilburgse centrum. Voor het pand van de nieuwe zaak betaalde hij een hogere huur, maar die trok nauwelijks extra klanten.