Edson da Graça heeft nu een succesvolle carrière als presentator en komiek, maar tot enkele jaren terug kampte hij met een flinke schuld. Doordat hij belazerd werd door een manager liep een schuld van 30.000 euro op tot 50.000 euro. In die tijd schraapte hij alles bij elkaar om zijn kinderen toch naar school te krijgen.

"Ik raakte echt de bodem toen ik mezelf op een gegeven moment bezig zag in de keuken. Ik verzamelde statiegeldflessen om de busrit voor mijn kinderen te kunnen betalen. Schrijnend", aldus de nu 41-jarige presentator in gesprek met AD.

Van zijn 23e tot zijn 34e had Da Graça een openstaande schuld die zichzelf maar bleef aanvullen door aanslagen en vorderingen. Het maakte de komiek mentaal kapot. Zijn kinderen waren zijn prioriteit, zij moesten eten en naar school. Maar voor zichzelf zorgen deed hij amper.

"Ik had bijna niks te makken, maar wat ik wel deed: blowen. De hele dag door. Om maar gewoon te kunnen slapen, mezelf te verdoven, niks te hoeven voelen. Dat was mijn prioriteit. Want ik dacht na verloop van tijd: ik ben niks waard, ik ben slachtoffer, ik wil niks meer."

Met de hulp van een collega op de school waar hij destijds werkte kwam hij er langzaam uit. Aan zijn binnenkort vier kinderen, zijn vriendin is zwanger, geeft de presentator mee hoe belangrijk het is goed met geld om te gaan. "Ik wil hen opvoeden met zakgeld en besef geven hoe ze ermee om moeten gaan zodat ze nooit, maar dan ook nooit, in mijn positie terechtkomen. Ik wil dat ze begrijpen dat ze bij alles wat ze aanschaffen moeten kijken: kan ik mezelf dit veroorloven? Zo niet: pech."